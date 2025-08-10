Скидки
Аманда Анисимова встретится с Анной Калинской в третьем круге турнира в Цинциннати

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова на отказе француженки 95-й ракетки мира Леолии Жанжан вышла в третий круг турнира в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 04:15 МСК
Леолия Жанжан
Франция
Леолия Жанжан
Л. Жанжан
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В следующем круге турнира в Цинциннати Анисимова встретится с российской теннисисткой Анной Калинской, которая в своём матче второго круга в трёх сетах победила американку Питон Стирнс со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Джессику Пегулу.

