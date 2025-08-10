Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: результаты матчей с 9 на 10 августа

В ночь с 9 на 10 августа в Цинциннати (США) прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. В его рамках состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 2-й круг. Результаты 9-10 августа:

Ига Швёнтек (Польша) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:4.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Аои Ито (Япония) — 1:6, 6:4, 4:6.

Татьяна Мария (Германия) — Марта Костюк (Украина) — 0:6, 1:6.

Лейла Фернандес (Канада) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 3:6, 3:6.

Магдалена Френх (Польша) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:7, 6:2, 4:6.

Майя Джойнт (Австралия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 6:4, 4:6, 6:4.

Ева Лис (Германия) — Мэдисон Киз (США) — 6:1, 3:6, 6:7.

Ольга Данилович (Сербия) — Эмма Радукану (Великобритания) — 3:6, 2:6.

Тэйлор Таунсенд (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:4.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Рената Сарасуа (Мексика) — 4:6, 6:0, 7:5.

Анна Калинская (Россия) — Питон Стирнс (США) — 7:6, 4:6, 6:1.

Екатерина Александрова (Россия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:4, 6:2.

Юань Юэ (Китай) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:4, 1:6, 6:3.

Клерви Нгуну (США) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:7, 5:7.

Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 6:1.

Леолия Жанжан (Франция) — Аманда Анисимова (США) — отказ француженки.

Турнир в Цинциннати с призовым фондом $ 5 152 599 проходит с 7 по 18 августа.

