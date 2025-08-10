Тейлор Фриц пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Американский теннисист Тейлор Фриц (четвёртый номер рейтинга) вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира своего соотечественника Эмилио Наву (101) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час 8 минут. За время игры Тейлор Фриц выполнил 12 подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Эмилио Нава сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В третьем круге турнира в Цинциннати Тейлор Фриц сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего (36).