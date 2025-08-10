Скидки
Теннис

Тейлор Фриц – Эмилио Нава, результат матча 10 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг Мастерса в Цинциннати

Тейлор Фриц пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

Американский теннисист Тейлор Фриц (четвёртый номер рейтинга) вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира своего соотечественника Эмилио Наву (101) со счётом 6:4, 6:4.

Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Эмилио Нава
США
Эмилио Нава
Э. Нава

Матч продлился 1 час 8 минут. За время игры Тейлор Фриц выполнил 12 подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Эмилио Нава сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В третьем круге турнира в Цинциннати Тейлор Фриц сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего (36).

