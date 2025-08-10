Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 9 на 10 августа у мужчин

В ночь на 10 августа в Цинциннати (США) прошёл второй игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 2-й круг. Результаты наиболее заметных матчей 9 на 10 августа:

Бенжамен Бонзи (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия) — 5:7, 6:4, 7:6;

Каспер Рууд (Норвегия) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 7:6, 2:6, 4:6;

Роман Сафиуллин (Россия) — Хольгер Руне (Дания) — 5:7, 6:7;

Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Томми Пол (США) — 2:6, 2:6;

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2:6, 6:7;

Стефанос Циципас (Греция) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:6, 6:2;

Янник Синнер (Италия) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 6:1, 6:1;

Томаш Махач (Чехия) — Адриан Маннарино (Франция) — 3:6, 3:6;

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 7:6, 4:5 – отказ Давидович-Фокина;

Фрэнсис Тиафо (США) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:4, 6:3;

Тейлор Фриц (США) — Эмилио Нава (США) — 6:4, 6:4.