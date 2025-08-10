Вуков впервые после отстранения провёл матч в боксе Рыбакиной, Елена одержала победу

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) впервые после отмены отстранения её тренера Стефано Вукова. Во втором круге соревнований 10-я ракетка мира обыграла в трёх сетах 70-го номера рейтинга мексиканскую спортсменку Ренату Сарасуа со счётом 4:6, 6:0, 7:5.
Вуков впервые после отстранения провёл матч с аккредитацией, в статусе тренера и в боксе Рыбакиной.
Ранее Стефано Вуков подал частную апелляцию на своё годичное отстранение от тренерской деятельности и лишение аккредитации на участие в женских теннисных турнирах. Он сделал это в рамках арбитражного разбирательства, которое включало слушание, состоявшееся перед Уимблдоном в этом году.
В следующем круге турнира в Цинциннати Рыбакина сыграет с 29-летней представительницей Бельгии Элисе Мертенс (22).
