Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис

Вуков впервые после отстранения провёл матч в боксе Рыбакиной, Елена одержала победу

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) впервые после отмены отстранения её тренера Стефано Вукова. Во втором круге соревнований 10-я ракетка мира обыграла в трёх сетах 70-го номера рейтинга мексиканскую спортсменку Ренату Сарасуа со счётом 4:6, 6:0, 7:5.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		0 5
         
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Вуков впервые после отстранения провёл матч с аккредитацией, в статусе тренера и в боксе Рыбакиной.

Ранее Стефано Вуков подал частную апелляцию на своё годичное отстранение от тренерской деятельности и лишение аккредитации на участие в женских теннисных турнирах. Он сделал это в рамках арбитражного разбирательства, которое включало слушание, состоявшееся перед Уимблдоном в этом году.

В следующем круге турнира в Цинциннати Рыбакина сыграет с 29-летней представительницей Бельгии Элисе Мертенс (22).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Новости. Теннис
