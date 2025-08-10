Анисимова раскрыла, какие сообщения получила после разгромного поражения на Уимблдоне

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, что получила много поддержки после разгромного поражения в финале Уимблдона от польки Иги Швёнтек со счётом 0:6, 0:6.

«Было невероятно приятно видеть, как много людей присылали мне самые тёплые сообщения. Честно говоря, не ожидала огромной поддержки после такого выступления. Мне было очень жаль, потому что хотелось бы сыграть лучше. Сразу после этого я, безусловно, почувствовала вину.

То, что все говорили мне после, очень помогло мне справиться с этим. Нечасто получаешь много положительной реакции в социальных сетях», — приводит слова Анисимовой Tennis World USA.