Елена Рыбакина оценила первую победу после возвращения Вукова в свой бокс
10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом для себя матче она обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа со счётом 4:6, 6:0, 7:5.
Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:40 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|0
|5
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
«Был очень непростой матч. Не скажу, что приехала сюда очень свежей физически. Ещё в первом сете по мне ударило солнце, поэтому чувствовала себя не очень хорошо. Но я приспособилась, и погода стала лучше. Рада, что смогла пройти. Рената играла очень здорово, спасибо всем за поддержку», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.
Матч с Сарасуа стал первым для тренера Рыбакиной Стефано Вукова в её боксе после временного отстранения за нарушение кодекса этики WTA.
