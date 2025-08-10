Скидки
Елена Рыбакина оценила первую победу после возвращения Вукова в свой бокс

Елена Рыбакина оценила первую победу после возвращения Вукова в свой бокс
10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом для себя матче она обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа со счётом 4:6, 6:0, 7:5.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		0 5
         
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

«Был очень непростой матч. Не скажу, что приехала сюда очень свежей физически. Ещё в первом сете по мне ударило солнце, поэтому чувствовала себя не очень хорошо. Но я приспособилась, и погода стала лучше. Рада, что смогла пройти. Рената играла очень здорово, спасибо всем за поддержку», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

Матч с Сарасуа стал первым для тренера Рыбакиной Стефано Вукова в её боксе после временного отстранения за нарушение кодекса этики WTA.

