Циципас: я никогда не работал с таким же целеустремлённым человеком, как мой отец

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о первой победе после возобновления сотрудничества со своим отцом Апостолосом в качестве тренера.

В субботу, 9 августа, Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира венгра Фабиана Марожана (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Это второй матч Стефаноса под руководством отца и первая победа. Ранее Циципас сотрудничал с Гораном Иванишевичем.

«Всё дело было в моих приёмах. Мне кажется, в начале матча они были не очень хороши. Я говорю это, потому что он много раз выходил вперёд, ведя 40-0. Моей главной целью было сделать как можно больше успешных приёмов, чтобы заставить его играть.

Честно говоря, я чувствовал себя очень уверенно на своей подаче, поэтому знал, что, если смогу сохранить эту стабильность и продолжать играть в свою игру, всё будет хорошо. Как только я начал хорошо принимать, я смог задавать темп матча. Это во многом помогло мне выиграть первый сет. В психологическом плане я также сделал шаг вперёд.

Здорово, что отец вернулся в команду. Это то, что никто не сможет превзойти. Мы много лет работали вместе, у нас много хороших воспоминаний. Не буду отрицать, что отношения отца и сына порой бывают сложными. У нас были взлёты и падения, в некоторых вопросах мы плохо общались, но мы не идеальны.

Я открылся ему как никогда раньше, мы работаем над этим. Я никогда раньше не был с ним так откровенен. Мне было важно развить эту привычку, стать более коммуникабельным. Это очень важно. Он замечательный человек, и именно он сформировал меня не только как теннисиста, но и как личность. Я многим ему обязан. Я хочу построить что-то особенное, что-то запоминающееся и долгосрочное в своей карьере.

Мы провели три или четыре дня в Торонто, тренируясь после моего поражения на турнире, что необычно. Мы много общались в те моменты, когда мы могли сосредоточиться на том, что нужно улучшить. Преданность и решимость моего отца… Я никогда не работал с таким же целеустремлённым человеком, как мой отец, способным провести столько часов на корте ради достижения нужного результата. Это вдохновляет меня и учит меня тому, что он сделает всё, чтобы я стал лучшим игроком.

В прошлом году мы мало времени проводили вместе на корте, он был для меня лишь отцом, и, честно говоря, я скучал по нему. Чем больше времени я провожу на корте, тем яснее понимаю, что именно это мне давно было нужно», — приводит слова Циципаса Punto de Break со ссылкой на Tennis Channel.

В третьем круге турнира в Цинциннати Стефанос Циципас сыграет с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи.