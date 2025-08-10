«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей с 10 на 11 августа

Сегодня, 10 августа, и в ночь на 11 августа по московскому времени в Цинциннати (США) пройдут очередные матчи хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание матчей 2-го круга 10-11 августа (время московское)

10 августа:

18:00. Иржи Легечка (Чехия, 22) — Тристан Бойер (США, WC);

18:00. Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия, 29);

18:00. Алекс де Минор (Австралия, 6) — Райлли Опелка (США);

19:30. Якуб Меншик (Чехия, 16) — Итан Куинн (США);

19:30. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания, 32);

19:30. Лёнер Тьен (США) — Андрей Рублёв (Россия, 9);

21:00. Лука Нарди (Италия, LL) — Денис Шаповалов (Канада, 24);

21:00. Адам Уолтон (Австралия, LD) — Даниил Медведев (Россия, 12);

21:00. Алексей Попырин (Австралия, 21) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q);

21:00. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Карлос Алькарас (Испания, 2);

21:00. Дженсон Бруксби (США, WC) — Артур Казо (Франция, LL);

22:30. Брэндон Накашима (США, 27) — Александр Блокс (Бельгия, Q);

22:30. Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) — Хамад Меджедович (Сербия);

22:30. Карен Хачанов (Россия, 14) — Валентен Руае (Франция, Q).

11 августа:

2:00. Бен Шелтон (США, 5) — Камило Уго Карабельи (Аргентина);

3:30. Нишеш Басаваредди (США, WC) — Александр Зверев (Германия, 3).