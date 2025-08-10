Скидки
«Столовую нужно сделать побольше». Арина Соболенко — о реконструкции турнира в Цинциннати

«Столовую нужно сделать побольше». Арина Соболенко — о реконструкции турнира в Цинциннати
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высоко оценила реконструкцию территории турнира в Цинциннати (США) и обратилась к организатором с одной просьбой.

«О боже мой! Когда я только приехала, подумала: «Где я?» Это совершенно другой турнир. Была проведена впечатляющая работа, просто вау! Всё сбивает с толку, но я потихоньку привыкаю. У меня есть одна просьба, столовую нужно сделать побольше, потому что людей очень много, а столов мало. Пожалуйста, сделайте больше места в столовой. Всем нравится есть и проводить там время, поэтому пожалуйста», — сказала Соболенко в интервью на корте.

