Даниэль Коллинз: воины клавиатуры слишком заняты тем, что сидят на задницах и судят людей

Даниэль Коллинз: воины клавиатуры слишком заняты тем, что сидят на задницах и судят людей
57-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз объяснила, почему разрыдалась по ходу матча первого круга на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Она играла с соотечественницей Тэйлор Таунсенд и потерпела поражение.

Цинциннати (ж). 1-й круг
08 августа 2025, пятница. 20:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«Любой, у кого грыжа межпозвоночного диска, знает мою боль. Неудивительно, что воины клавиатуры не могут этого понять, ведь они слишком заняты тем, что сидят на своих задницах и судят людей, которые стараются выложиться по полной, даже в самые ужасные дни. Спасибо всем, кто молился на мою травму, и спасибо Тейлор Таунсенд — она лучшая из лучших», — написала Коллинз на личной странице в социальных сетях.

