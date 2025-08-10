Даниэль Коллинз: воины клавиатуры слишком заняты тем, что сидят на задницах и судят людей
57-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз объяснила, почему разрыдалась по ходу матча первого круга на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Она играла с соотечественницей Тэйлор Таунсенд и потерпела поражение.
Цинциннати (ж). 1-й круг
08 августа 2025, пятница. 20:10 МСК
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
«Любой, у кого грыжа межпозвоночного диска, знает мою боль. Неудивительно, что воины клавиатуры не могут этого понять, ведь они слишком заняты тем, что сидят на своих задницах и судят людей, которые стараются выложиться по полной, даже в самые ужасные дни. Спасибо всем, кто молился на мою травму, и спасибо Тейлор Таунсенд — она лучшая из лучших», — написала Коллинз на личной странице в социальных сетях.
