Даниэль Коллинз: воины клавиатуры слишком заняты тем, что сидят на задницах и судят людей

57-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз объяснила, почему разрыдалась по ходу матча первого круга на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Она играла с соотечественницей Тэйлор Таунсенд и потерпела поражение.

«Любой, у кого грыжа межпозвоночного диска, знает мою боль. Неудивительно, что воины клавиатуры не могут этого понять, ведь они слишком заняты тем, что сидят на своих задницах и судят людей, которые стараются выложиться по полной, даже в самые ужасные дни. Спасибо всем, кто молился на мою травму, и спасибо Тейлор Таунсенд — она лучшая из лучших», — написала Коллинз на личной странице в социальных сетях.