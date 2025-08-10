Янник Синнер провёл самый быстрый матч в карьере во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал самую быструю по времени продолжительности матча победу в карьере.

В субботу, 9 августа, во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) он обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана (144-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 59 минут.

В третьем круге турнира в Цинциннати Янник Синнер сыграет с канадским теннисистом Габриэлем Диалло. Напомним, итальянец является действующим победителем американского «Мастерса». В прошлогоднем финале он обыграл Фрэнсиса Тиафо из США.