Янник Синнер провёл самый быстрый матч в карьере во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Янник Синнер провёл самый быстрый матч в карьере во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал самую быструю по времени продолжительности матча победу в карьере.

В субботу, 9 августа, во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) он обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана (144-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 59 минут.

Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 21:35 МСК
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

В третьем круге турнира в Цинциннати Янник Синнер сыграет с канадским теннисистом Габриэлем Диалло. Напомним, итальянец является действующим победителем американского «Мастерса». В прошлогоднем финале он обыграл Фрэнсиса Тиафо из США.

