Тьен — Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
Сегодня, 10 августа, в Цинциннати (США) состоится матч второго круга хардового турнира категории «Мастерс», в котором 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с американцем Лёнером Тьеном, занимающим 55-ю строчку рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Лёнер Тьен — Андрей Рублёв, которая начнётся не ранее 19:30 мск.
Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв и Тьен провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. 23 июля американец победил российского теннисиста во втором круге турнира в Вашингтоне — 7:5, 6:2.
«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий победитель турнира — итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсиса Тиафо из США.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
16:42
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:03
-
15:32
-
15:11
-
15:00
-
14:27
-
14:10
-
13:43
-
13:01
-
12:45
-
12:33
-
12:25
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:49
-
11:27
-
11:14
-
10:53
-
10:42
-
10:29
-
10:08
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
05:51
-
05:18
-
04:41
-
04:07
-
03:44
-
03:06
-
02:07