Тьен — Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 10 августа, в Цинциннати (США) состоится матч второго круга хардового турнира категории «Мастерс», в котором 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с американцем Лёнером Тьеном, занимающим 55-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Лёнер Тьен — Андрей Рублёв, которая начнётся не ранее 19:30 мск.

Рублёв и Тьен провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. 23 июля американец победил российского теннисиста во втором круге турнира в Вашингтоне — 7:5, 6:2.

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий победитель турнира — итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсиса Тиафо из США.