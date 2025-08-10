Уолтон — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 10 августа, в Цинциннати (США) состоится матч второго круга хардового турнира категории «Мастерс», в котором 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с австралийцем Адамом Уолтоном, занимающим 85-ю строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Адам Уолтон— Даниил Медведев, которая начнётся не ранее 21:00 мск.

Теннисисты проведут первый очный матч на уровне ATP-тура.

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий победитель турнира — итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсиса Тиафо из США.