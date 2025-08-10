Уолтон — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «Мастерса» в Цинциннати
Сегодня, 10 августа, в Цинциннати (США) состоится матч второго круга хардового турнира категории «Мастерс», в котором 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с австралийцем Адамом Уолтоном, занимающим 85-ю строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Адам Уолтон— Даниил Медведев, которая начнётся не ранее 21:00 мск.
Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Адам Уолтон
А. Уолтон
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Даниил Медведев
Д. Медведев
Теннисисты проведут первый очный матч на уровне ATP-тура.
«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий победитель турнира — итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсиса Тиафо из США.
