Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень непросто возвращаться». Арина Соболенко — об отпуске после Уимблдона

«Очень непросто возвращаться». Арина Соболенко — об отпуске после Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась подробностями о том, как провела отдых после Уимблдона-2025 в Греции.

— Я насладилась отпуском, он был очень необходим. Было очень непросто возвращаться (смеётся). Думаю, что я сделала всё правильно, пропустив пару турниров и взяв дополнительное время на восстановление и перезарядку.

— Как выглядит твой день на отдыхе? От начала до конца.
— Окей, расскажу про день, который мне понравился больше всего. Мы провели его на лодке, ходили на пляжи, веселились, прыгали в море. У меня огромный страх акул. Греция — единственное место, где я могу спокойно прыгнуть с лодки и не думать о том, что акула меня укусит.

В общем да, прыгали, очень громко играла музыка, отличная еда, тусовки в пляжном клубе. Я отлично провела время, но его никогда недостаточно в Греции. Каждый раз хочу оставаться там дольше, — сказала Соболенко в эфире Tennis Channel.

Материалы по теме
«Столовую нужно сделать побольше». Арина Соболенко — о реконструкции турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android