«Очень непросто возвращаться». Арина Соболенко — об отпуске после Уимблдона

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась подробностями о том, как провела отдых после Уимблдона-2025 в Греции.

— Я насладилась отпуском, он был очень необходим. Было очень непросто возвращаться (смеётся). Думаю, что я сделала всё правильно, пропустив пару турниров и взяв дополнительное время на восстановление и перезарядку.

— Как выглядит твой день на отдыхе? От начала до конца.

— Окей, расскажу про день, который мне понравился больше всего. Мы провели его на лодке, ходили на пляжи, веселились, прыгали в море. У меня огромный страх акул. Греция — единственное место, где я могу спокойно прыгнуть с лодки и не думать о том, что акула меня укусит.

В общем да, прыгали, очень громко играла музыка, отличная еда, тусовки в пляжном клубе. Я отлично провела время, но его никогда недостаточно в Греции. Каждый раз хочу оставаться там дольше, — сказала Соболенко в эфире Tennis Channel.