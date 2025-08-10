«Добавить новый голос». Арина Соболенко рассказала о сотрудничестве с Максимом Мирным

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась первыми впечатлениями от тренерской работы с соотечественником Максимом Мирным.

«Он очень умный парень. Очень рада видеть, как он наслаждается жизнью. Он прошёл через очень тяжёлую ситуацию, сильно боролся (в 2023 году Мирный перенёс операцию по удалению опухоли мозга. — Прим. «Чемпионата»). Рада, что он улыбается и нам помогает.

Конечно, занимается работой у сетки. Он также дал мне пару советов по подаче, и они уже работают. Пока что всё идёт хорошо, надеюсь, что будет ещё лучше. Было важно добавить новый голос в команду», — сказала Соболенко в эфире Tennis Channel.