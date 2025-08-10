Соболенко поделилась ожиданиями от матча с Радукану в третьем круге Цинциннати

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящей встрече с британкой Эммой Радукану в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«На Уимблдоне была отличная битва. Она замечательная теннисистка, в последнее время играет очень хорошо. Жду сражения с ней на харде. Не помню наш матч в Индиан-Уэллсе, но думаю, что сейчас она играет намного лучше и будет непросто. Я люблю принимать непростые вызовы. Совершенно точно мне придётся усердно бороться за каждое очко, но у меня была отличная проверка с Маркетой, поэтому я готова», — сказала Соболенко в эфире Tennis Channel.