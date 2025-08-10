Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 10 августа

Сегодня, 10 августа, в Цинциннати (США) пройдёт четвёртый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 2-й круг. Расписание 10 августа (время московское)