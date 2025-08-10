Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 10 августа
Сегодня, 10 августа, в Цинциннати (США) пройдёт четвёртый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.
Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 2-й круг. Расписание 10 августа (время московское)
- 18:00. Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Томова (Болгария).
- 18:00. Жасмин Паолини (Италия) — Мария Саккари (Греция).
- 18:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).
- 19:30. Эмма Наварро (США) — Элла Зайдель (Германия).
- 19:30. Ван Синьюй (Китай) — Кори Гауфф (США).
- 21:00. Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Елена Остапенко (Латвия).
- 22:00. Кимберли Биррелл (Австралия) — Джессика Пегула (США).
- 22:00. Дарья Касаткина (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия).
- 22:30. Софья Кенин (США). — Варвара Грачёва (Франция).
- 2:00. Барбора Крейчикова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина).
Материалы по теме
Комментарии