Янник Синнер высказался о своей самой быстрой победе в карьере

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свою победу над колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) — 6:1, 6:1 за 59 минут. Эта победа стала для итальянца самой быстрой в карьере.

«Матчи всегда отличаются от тренировок, поэтому я не знал, чего ожидать. Я очень рад, потому что здесь мяч хорошо летит, он быстрый, и подача должна быть очень точной. Я отлично справился с этими аспектами, поэтому я счастлив. День за днём будет труднее, так что посмотрим, как всё сложится. Кроме того, нужен правильный темп, чтобы добиться успеха на этом турнире. Я чувствовал, что в определённые моменты выигрывал именно те розыгрыши, которые мне нужны. Ещё есть куда расти. Для первого матча лучшего и желать нельзя. Возвращаться сюда, к такой невероятной публике, – это просто фантастика», — приводит слова Синнера Tuttosport.

В третьем круге турнира в Цинциннати Янник Синнер сыграет с канадским теннисистом Габриэлем Диалло. Напомним, итальянец является действующим победителем американского «Мастерса». В прошлогоднем финале он обыграл Фрэнсиса Тиафо из США.