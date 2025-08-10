Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер высказался о своей самой быстрой победе в карьере

Янник Синнер высказался о своей самой быстрой победе в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свою победу над колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) — 6:1, 6:1 за 59 минут. Эта победа стала для итальянца самой быстрой в карьере.

Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 21:35 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Даниэль-Элаи Галан
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан

«Матчи всегда отличаются от тренировок, поэтому я не знал, чего ожидать. Я очень рад, потому что здесь мяч хорошо летит, он быстрый, и подача должна быть очень точной. Я отлично справился с этими аспектами, поэтому я счастлив. День за днём будет труднее, так что посмотрим, как всё сложится. Кроме того, нужен правильный темп, чтобы добиться успеха на этом турнире. Я чувствовал, что в определённые моменты выигрывал именно те розыгрыши, которые мне нужны. Ещё есть куда расти. Для первого матча лучшего и желать нельзя. Возвращаться сюда, к такой невероятной публике, – это просто фантастика», — приводит слова Синнера Tuttosport.

В третьем круге турнира в Цинциннати Янник Синнер сыграет с канадским теннисистом Габриэлем Диалло. Напомним, итальянец является действующим победителем американского «Мастерса». В прошлогоднем финале он обыграл Фрэнсиса Тиафо из США.

Материалы по теме
Янник Синнер провёл самый быстрый матч в карьере во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android