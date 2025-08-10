Скидки
Синнер: матч в гольф с Алькарасом? Нет-нет, он слишком хорош для меня

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о своём увлечении гольфом.

«Мне нравится этим заниматься, когда есть возможность. Мы играли здесь, в Цинциннати, уже два-три раза. Я так расслабляюсь, это прекрасный способ провести свободное время. Я не великий игрок… если мяч окажется в гольф-каре, то, скорее всего, это мой. Матч в гольф с Алькарасом? Нет-нет, он слишком хорош для меня», — приводит слова Синнера Tuttosport.

Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) Синнер обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана со счетом 6:1, 6:1. Следующим соперником Синнера станет канадец Габриэль Диалло.

