Ига Швёнтек: мне очень повезло с людьми, которые меня окружают

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о важности правильных людей в своём окружении.

«Я собрала свою команду, понимая, что мне нужно. В юности родители ищут людей для работы, но позже приходится искать их самостоятельно. Я всегда выбирала тех, кто, по моему мнению, был лучшим в своём деле и мог мне лучше всего помочь в определённый момент.

Думаю, мне повезло с каждым членом моей команды, а также с теми, с кем работала раньше. Мне удавалось многому научиться у каждого из них, они практически идеально подходили мне в тот или иной момент. Так что мне очень повезло с людьми, которые меня окружают», — приводит слова Швёнтек Ubitennis.