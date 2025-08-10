Скидки
Ига Швёнтек объяснила неудачные выступления во время грунтового сезона

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своих не самых удачных результатах на грунтовых турнирах в нынешнем сезоне.

«Думаю, в то время было много факторов, определённо. Ожидания на грунте и ощущение, что я должна играть на максимуме каждую неделю. Но иногда мне просто нужно было немного времени, чтобы восстановиться, и у меня его не было, пока я не проиграла в Риме.

Я быстрее раздражалась по разным причинам, не всегда работала правильно и иногда слишком упрямо подходила к ситуациям. Так что, думаю, это была комбинация разных деталей, и мне потребовалось немного времени после Рима, чтобы выйти из этого состояния», — приводит слова Швёнтек Ubitennis.

