Эмма Радукану: у меня огромный потенциал, которого я ещё не достигла

39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, о чём были её первые беседы с новым тренером, испанским специалистом Франсиско Ройгом, который ранее тренировал Рафаэля Надаля.

«Просто… уровень должен быть выше. В хорошем смысле, без негатива. Мы называем вещи своими именами. Я, скорее, предпочитаю факты и не люблю приукрашивать. Думаю, поэтому мы так хорошо ладим и понимаем друг друга. В целом наш подход заключается в том, что нужно прогрессировать и улучшать каждый удар. И это вдохновляет, ведь я чувствую, что у меня огромный потенциал, которого я ещё не достигла», — приводит слова Радукану The Guardian.