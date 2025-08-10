Скидки
Руне — об Анисимовой: во время Queen's Club я сказал, что она выиграет Уимблдон

Комментарии

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о восьмой ракетке мира американке Аманде Анисимовой, с которой сыграет в миксте на US Open — 2025.

«Я с ней немного общался. Она будет отвечать за заднюю линию, я — за игру у сетки и подачу. У неё очень мощные форхенд и бэкхенд, у меня хорошее чувство мяча. Думаю, что у нас хорошие шансы. Не хочу забегать вперёд, но считаю, что сможем вместе показать хороший парный теннис.

Знаете, что смешно. Люди могут думать, что я вру, но обещаю, что нет. Во время Queen's Club (турнир в Лондоне, проходящий в июне. — Прим. «Чемпионата») я сказал, что она выиграет Уимблдон. И она вышла в финал», — сказал Руне в эфире Tennis Channel.

