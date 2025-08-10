Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фрэнсис Тиафо подарил $ 30 тыс. юному теннисисту из Луисвиллского университета

Фрэнсис Тиафо подарил $ 30 тыс. юному теннисисту из Луисвиллского университета
Комментарии

14-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо пожертвовал $ 30 тыс. студенту Луисвиллского университета Расселлу Локко. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Локко тренировался в Национальной сети юниорского тенниса и обучения (NJTL), которая поддерживала Тиафо в первые годы его карьеры теннисиста. Стипендия в размере $ 30 тыс. распределена на два года и будет выплачиваться через Фонд Фрэнсиса Тиафо.

Этот подарок покроет последний пробел в расходах Локко на обучение, что позволит ему закончить предпоследний и последний курсы без долгов. На турнире в Цинциннати (США) Тиафо пригласил юного спортсмена на тренировку, а также в свой бокс на первый матч.

Материалы по теме
Руне — об Анисимовой: во время Queen's Club я сказал, что она выиграет Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android