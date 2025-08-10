Фрэнсис Тиафо подарил $ 30 тыс. юному теннисисту из Луисвиллского университета

14-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо пожертвовал $ 30 тыс. студенту Луисвиллского университета Расселлу Локко. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Локко тренировался в Национальной сети юниорского тенниса и обучения (NJTL), которая поддерживала Тиафо в первые годы его карьеры теннисиста. Стипендия в размере $ 30 тыс. распределена на два года и будет выплачиваться через Фонд Фрэнсиса Тиафо.

Этот подарок покроет последний пробел в расходах Локко на обучение, что позволит ему закончить предпоследний и последний курсы без долгов. На турнире в Цинциннати (США) Тиафо пригласил юного спортсмена на тренировку, а также в свой бокс на первый матч.