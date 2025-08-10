Кудерметова — Бенчич: онлайн-трансляция матча в Цинциннати начнётся в 18:00

Сегодня, 10 августа, на турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати состоится матч второго круга между 36-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и швейцаркой Белиндой Бенчич, занимающей 19-ю строчку рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Белинда Бенчич, начало которого запланировано на 18:00 по московскому времени.

Бенчич ведёт 6-3 по личным встречам (4-1 на харде). Впервые они сыграли друг с другом ещё в Хертогенбосхе-2018, на траве — там Вероника победила в трёх сетах. А предыдущий матч между ними был в феврале этого года на харде Абу-Даби и закончился со счётом 6:0, 6:0 в пользу швейцарской теннисистки.