Пьятти: в ближайшие 6-7 лет у Синнера будет возможность завоевать карьерный «Шлем»

Известный теннисный тренер Рикардо Пьятти считает, что его бывший подопечный, лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, способен собрать карьерный «Большой шлем». Для этого достижения ему не хватает победы на «Ролан Гаррос».

«Янник сделал большой шаг вперёд в прошлом году. Он также стал очень конкурентоспособным на грунтовых кортах. Он понял, что в ближайшие 6-7 лет у него будет возможность выиграть карьерный «Большой шлем». Я всегда об этом думал.

В Париже ставка была больше на Карлоса, на Уимблдоне — на Янника, но в любом случае у них два разных стиля и два разных характера, и это нормально. Они оба знают, как устроен мир. Они знают, что есть болельщики, которые хотят, чтобы один из них победил, а другой проиграл, но таков спорт», — приводит слова Пьятти Punto de Break.