Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пьятти: в ближайшие 6-7 лет у Синнера будет возможность завоевать карьерный «Шлем»

Пьятти: в ближайшие 6-7 лет у Синнера будет возможность завоевать карьерный «Шлем»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный теннисный тренер Рикардо Пьятти считает, что его бывший подопечный, лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, способен собрать карьерный «Большой шлем». Для этого достижения ему не хватает победы на «Ролан Гаррос».

«Янник сделал большой шаг вперёд в прошлом году. Он также стал очень конкурентоспособным на грунтовых кортах. Он понял, что в ближайшие 6-7 лет у него будет возможность выиграть карьерный «Большой шлем». Я всегда об этом думал.

В Париже ставка была больше на Карлоса, на Уимблдоне — на Янника, но в любом случае у них два разных стиля и два разных характера, и это нормально. Они оба знают, как устроен мир. Они знают, что есть болельщики, которые хотят, чтобы один из них победил, а другой проиграл, но таков спорт», — приводит слова Пьятти Punto de Break.

Материалы по теме
Янник Синнер провёл самый быстрый матч в карьере во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android