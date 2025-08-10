Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пьятти — о Синнере и Алькарасе: один хочет праздновать, другой предпочитает быть дома

Пьятти — о Синнере и Алькарасе: один хочет праздновать, другой предпочитает быть дома
Комментарии

Известный теннисный тренер Рикардо Пьятти высказался о различиях в подходе к теннису лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«И Синнер, и Алькарас — ребята, которые любят соревноваться, с удовольствием бросают друг другу вызов каждую неделю и всегда стремятся быть сильнейшими в раздевалке. Но они делают это разумно, без одержимости.

Один хочет праздновать, но это не значит, что он будет постоянно танцевать. Другой же, напротив, предпочитает быть дома и в горах. Однако оба с детства многим жертвовали, чтобы достичь того, что у них есть сейчас, поэтому вполне справедливо, что они хотят наслаждаться этим», — приводит слова Пьятти Punto de Break.

Материалы по теме
Пьятти: в ближайшие 6-7 лет у Синнера будет возможность завоевать карьерный «Шлем»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android