Пьятти — о Синнере и Алькарасе: один хочет праздновать, другой предпочитает быть дома

Известный теннисный тренер Рикардо Пьятти высказался о различиях в подходе к теннису лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«И Синнер, и Алькарас — ребята, которые любят соревноваться, с удовольствием бросают друг другу вызов каждую неделю и всегда стремятся быть сильнейшими в раздевалке. Но они делают это разумно, без одержимости.

Один хочет праздновать, но это не значит, что он будет постоянно танцевать. Другой же, напротив, предпочитает быть дома и в горах. Однако оба с детства многим жертвовали, чтобы достичь того, что у них есть сейчас, поэтому вполне справедливо, что они хотят наслаждаться этим», — приводит слова Пьятти Punto de Break.