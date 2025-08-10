Скидки
Кори Гауфф: Фрэнсиса Тиафо знает каждая знаменитость

Комментарии

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своём соотечественнике Фрэнсисе Тиафо, который занимает 14-ю строчку в рейтинге ATP.

«Я до сих пор считаю его самым популярным игроком в туре. Его знает каждая знаменитость, или он знает всех знаменитостей. Его даже упоминают в нескольких рэп-песнях.

Не помню, когда мы с ним впервые встретились, потому что мне кажется, что он в туре целую вечность, но он всегда оставался человеком… Его искренняя энергия заставляет тебя любить этот вид спорта ещё сильнее, зная его прошлое и историю. Каждый день уделяет всем много личного внимания, искренней доброты и энергии, — это я очень ценю», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.

