Коннорс заявил, что его беспокоит отсутствие игровой практики у Джоковича перед US Open

Бывшая первая ракетка мира американец Джимми Коннорс заявил, что отсутствие игровой практики у Новака Джоковича после Уимблдона может стать проблемой для серба на US Open — 2025.

На Уимблдоне-2025 38-летний Джокович дошёл до полуфинальной стадии, где уступил в трёх сетах будущему победителю турнира. После турнира в Лондоне Новак не провёл ни одной официальной игры, а также снялся с текущего «Мастерса» в Цинциннати.

«Мы знаем, что он дошёл до полуфинала Уимблдона, но его выступление было не на его уровне отчасти из-за травмы, полученной в матче с Коболли. Теперь перед Открытым чемпионатом США он останется без матчей. Мы знаем, что на US Open ему придётся выиграть три сложных матча подряд: четвертьфинал, затем полуфинал и финал. И два из этих матчей, вероятно, будут против Алькараса и Синнера.

Победить подряд Алькараса и Синнера — это непростая задача, особенно в трёх из пяти сетов, особенно если в Нью-Йорке будет жарко. Но его нельзя списывать со счетов. Жаль, что он не поехал в Цинциннати хотя бы на два-три матча. Это единственное, что меня беспокоит. Он покинул Уимблдон в полуфинале, что было хорошим результатом, но он сыграл тот матч не так, как хотел. Потом он взял длительный перерыв, провёл время с семьёй, уехал в отпуск и отошёл от тенниса. Но с ним никогда не знаешь, что будет дальше», — приводит слова Коннорса Corriere dello Sport со ссылкой на подкаст Advantage Connors.

