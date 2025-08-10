Скидки
Теннис

Муратоглу рассказал, почему Уильямс не праздновала победу на «Ролан Гаррос» над Шараповой



Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился историей об американке Серене Уильямс после её победы на «Ролан Гаррос» — 2013. Тогда в финале она обыграла россиянку Марию Шарапову.

«Вечером все хотели пойти тусоваться, и, когда мы подошли к ночному клубу, она посмотрела на меня и сказала: «Пошли домой». Она так и не стала праздновать. Она уже думала об Уимблдоне.

После церемонии награждения она подошла ко мне со словами: «Пошли на заминку». Мы пошли в фитнес-зал, и через пять минут она посмотрела на меня и сказала: «Теперь нам нужно выиграть Уимблдон». Вот таково мышление чемпиона. Как только они чего-то добились, они тут же думают о новой цели», — приводит слова Муратоглу Sportkeeda.


Новости. Теннис
