«Кажется, я отключилась». Мэдисон Киз — об отыгранных матчболах в матче с Лис в Цинциннати
Шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала сложную победу над немкой Евой Лис во втором круге турнира в Цинциннати (США). В решающей партии Киз отыграла двойной матчбол соперницы.
Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 21:10 МСК
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|6 1
|
|6
|7 7
Мэдисон Киз
М. Киз
«Кажется, я отключилась. Я просто пыталась выиграть очко. Думаю, это был один из тех дней, когда ни одна из нас не играла хорошо одновременно, но мы обе продолжали находить удачу. Иногда такое бывает в теннисном матче, когда вы не можете в одно и то же время повысить свой уровень, и сегодня как раз такое и произошло.
Я играла хорошо, когда это было важно. В концовке я подавала очень хорошо. Иногда я принимала не лучшие решения, но такова жизнь», — приводит слова Киз Tennis.com.
