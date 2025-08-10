«Кажется, я отключилась». Мэдисон Киз — об отыгранных матчболах в матче с Лис в Цинциннати

Шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала сложную победу над немкой Евой Лис во втором круге турнира в Цинциннати (США). В решающей партии Киз отыграла двойной матчбол соперницы.

«Кажется, я отключилась. Я просто пыталась выиграть очко. Думаю, это был один из тех дней, когда ни одна из нас не играла хорошо одновременно, но мы обе продолжали находить удачу. Иногда такое бывает в теннисном матче, когда вы не можете в одно и то же время повысить свой уровень, и сегодня как раз такое и произошло.

Я играла хорошо, когда это было важно. В концовке я подавала очень хорошо. Иногда я принимала не лучшие решения, но такова жизнь», — приводит слова Киз Tennis.com.