«Общую атмосферу никогда не забуду». Радукану — о матче с Соболенко на Уимблдоне

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану призналась, что никогда не забудет матч с первой ракеткой мира Ариной Соболенко на Уимблдоне-2025. Арина обыграла Эмму со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

«Это было невероятно. Думаю, это был мой самый любимый матч, в котором я участвовала, по атмосфере. Она была просто потрясающей, никогда ничего подобного не чувствовала. Особенно с закрытой крышей, всё было ещё громче, и, конечно же, домашняя поддержка была просто невероятной. И у меня были возможности в том матче, что для меня было большим событием, потому что я набралась уверенности, поняла, что иду в правильном направлении. Конечно, трава — совсем другое покрытие, здесь игра ведётся иначе, но то, что я смогла так сильно навязать борьбу первой ракетке мира, действительно придало мне много уверенности. Общую атмосферу я никогда не забуду, и именно поэтому играю в теннис: матчи на таких стадионах, при таких толпах и просто быть частью матчей, которые так конкурентны», — приводит слова Радукану The Tennis Gazette.

Эмма Радукану встретится с Ариной Соболенко в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).