Шелтон — о победе Мбоко в Монреале: впечатляет не только то, как она выиграла, но и у кого
Американский теннисист Бен Шелтон высказался о победе канадской теннисистки Виктории Мбоко на «тысячнике» в Монреале (Канада). В финале турнира Мбоко обыграла японку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
24
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
25
Наоми Осака
Н. Осака
«Здорово видеть, как молодые, новые звёзды пробиваются наверх. Я немного видел игру Мбоко, но она действительно интересная, потрясающая теннисистка. В 18 лет уже очень впечатляет, особенно не только то, как она выиграла, но и у кого она выиграла», – сказал Шелтон на пресс-конференции турнира в Цинциннати.
Титул на «тысячнике» в Монреале стал для 18-летней Виктории Мбоко первым в её взрослой профессиональной карьере. В обновлённом рейтинге WTA она заняла 24-ю строчку, поднявшись на 60 позиций.
