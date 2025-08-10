Шелтон — о победе Мбоко в Монреале: впечатляет не только то, как она выиграла, но и у кого

Американский теннисист Бен Шелтон высказался о победе канадской теннисистки Виктории Мбоко на «тысячнике» в Монреале (Канада). В финале турнира Мбоко обыграла японку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

«Здорово видеть, как молодые, новые звёзды пробиваются наверх. Я немного видел игру Мбоко, но она действительно интересная, потрясающая теннисистка. В 18 лет уже очень впечатляет, особенно не только то, как она выиграла, но и у кого она выиграла», – сказал Шелтон на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

Титул на «тысячнике» в Монреале стал для 18-летней Виктории Мбоко первым в её взрослой профессиональной карьере. В обновлённом рейтинге WTA она заняла 24-ю строчку, поднявшись на 60 позиций.