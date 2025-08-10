«Эти матчболы будут преследовать меня во сне». Лис — о поражении от Киз в Цинциннати

62-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис в социальных сетях опубликовала пост после поражения от шестой ракетки мира американки Мэдисон Киз во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Счёт — 6:1, 3:6, 6:7 (1:7). В решающей партии Киз отыграла двойной матчбол соперницы.

«Эти матчболы будут преследовать меня во сне. Безумная борьба от Мэдисон Киз, я играю ради таких матчей. Спасибо, Цинциннати», — написала Лис в социальных сетях.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Мэдисон Киз сыграет с японской теннисисткой Аои Ито, которая во втором круге обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.