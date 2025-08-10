«Эти матчболы будут преследовать меня во сне». Лис — о поражении от Киз в Цинциннати
Поделиться
62-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис в социальных сетях опубликовала пост после поражения от шестой ракетки мира американки Мэдисон Киз во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Счёт — 6:1, 3:6, 6:7 (1:7). В решающей партии Киз отыграла двойной матчбол соперницы.
Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 21:10 МСК
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|6 1
|
|6
|7 7
Мэдисон Киз
М. Киз
«Эти матчболы будут преследовать меня во сне. Безумная борьба от Мэдисон Киз, я играю ради таких матчей. Спасибо, Цинциннати», — написала Лис в социальных сетях.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Мэдисон Киз сыграет с японской теннисисткой Аои Ито, которая во втором круге обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:34
-
16:42
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:03
-
15:32
-
15:11
-
15:00
-
14:27
-
14:10
-
13:43
-
13:01
-
12:45
-
12:33
-
12:25
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:49
-
11:27
-
11:14
-
10:53
-
10:42
-
10:29
-
10:08
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
05:51