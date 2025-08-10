Скидки
Главная Теннис Новости

Шелтон — о популярности тенниса в США: вокруг нашего спорта сейчас много ажиотажа

Шелтон — о популярности тенниса в США: вокруг нашего спорта сейчас много ажиотажа
Американский теннисист Бен Шелтон высказался о росте популярности тенниса в США и Северной Америке, отметив, что этому способствуют такие игроки, как Кори Гауфф, Фрэнсис Тиафо и Тэйлор Таунсенд.

«Кори Гауфф, Тэйлор Таунсенд — очень близкие мне люди, я буду играть в миксте с Тэйлор на US Open. Сейчас отличная возможность для американцев в теннисе. Мне кажется, вокруг нашего спорта сейчас много ажиотажа.

Думаю, что теннис охватывает другую аудиторию, чем раньше. И в США это благодаря звёздам вроде Кори Гауфф, Фрэнсиса Тиафо и Тэйлор Таунсенд. Но в то же время это происходит не только благодаря американцам, но и европейцам тоже. Для меня это очень круто наблюдать», – сказал Шелтон на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

