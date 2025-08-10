«Любой первый матч немного коварен». Швёнтек — о победе над Потаповой в Цинциннати

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о концентрации в матче с россиянкой Анастасией Потаповой во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Ига обыграла Анастасию со счётом 6:1, 6:4.

— Ига, поздравляем с победой. Какие у тебя впечатления от матча?

— Любой первый матч немного коварен, потому что нужно адаптироваться к условиям. Но я думаю, что первый сет был действительно уверенным, во втором моя концентрация колебалась, но я довольна, что смогла поднять свой уровень в важных моментах и завершить матч.

— В тот момент второго сета, особенно в последнем гейме, как тебе удалось вернуть концентрацию?

— Это зависит от матча. Чувствовала, что есть некоторые технические моменты, которые хотела улучшить. Когда подавала, иногда бросала мяч не совсем в нужное место. Поэтому в последние очки я сосредоточилась на этом и знала, что если подам первый мяч удачно, у меня будет хороший старт розыгрыша. Сконцентрировалась на технических аспектах, и этого было достаточно, — приводит слова Швёнтек Ubitennis.