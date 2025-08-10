«Здесь практически всё идеально». Швёнтек — об условиях на «тысячнике» в Цинциннати

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась об изменениях на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США).

— Что тебе больше всего нравится в заметных улучшениях здесь? И после того как ты провела здесь несколько дней, есть ли что-то, что, по твоему мнению, могло бы сделать этот опыт ещё лучше?

— Не думаю, что нужно говорить о том, что можно улучшить, потому что, честно говоря, здесь практически всё идеально. Мне нравится пространство, у нас есть практически всё, что нужно: тихие комнаты, отличные раздевалки с выделенными зонами для физического восстановления, много места, где можно посидеть и подождать перед матчем. Можно находиться в спокойном месте или в помещении с большим количеством естественного света, что на некоторых турнирах не так просто найти. Здесь было здорово. Я люблю все эти улучшения: считаю, что они проделали великолепную работу, и сделать это всего за один год — это потрясающе, мне очень нравится, — приводит слова Швёнтек Ubitennis.