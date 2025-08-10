Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон — об ожиданиях перед турнирами: не так много думаю о них

Бен Шелтон — об ожиданиях перед турнирами: не так много думаю о них
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист Бен Шелтон рассказал, испытывает ли он перед стартом турниров ожидания и с помощью чего мотивирует себя, подходя к каждому новому соревнованию.

«По сути, я не чувствую ожиданий, кроме тех, что сам вместе с командой ставлю перед собой. И они скорее касаются усилий и намерений, чем результатов. Это всегда мой подход к турнирам: что бы ни случилось, я знаю, что с моим стилем игры могу провести хорошие игровые недели. Я также понимаю, что в туре много отличных игроков и в любой день можно проиграть.

Поэтому я не так много думаю об ожиданиях, думаю о своих целях, о том, где хочу видеть свою игру, а уже цели по результатам турниров идут на втором месте. Потом, в конце года, я оцениваю, где нахожусь, и ставлю новые задачи на следующий», – сказал Шелтон на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

Материалы по теме
Шелтон — о популярности тенниса в США: вокруг нашего спорта сейчас много ажиотажа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android