Бен Шелтон — об ожиданиях перед турнирами: не так много думаю о них

Американский теннисист Бен Шелтон рассказал, испытывает ли он перед стартом турниров ожидания и с помощью чего мотивирует себя, подходя к каждому новому соревнованию.

«По сути, я не чувствую ожиданий, кроме тех, что сам вместе с командой ставлю перед собой. И они скорее касаются усилий и намерений, чем результатов. Это всегда мой подход к турнирам: что бы ни случилось, я знаю, что с моим стилем игры могу провести хорошие игровые недели. Я также понимаю, что в туре много отличных игроков и в любой день можно проиграть.

Поэтому я не так много думаю об ожиданиях, думаю о своих целях, о том, где хочу видеть свою игру, а уже цели по результатам турниров идут на втором месте. Потом, в конце года, я оцениваю, где нахожусь, и ставлю новые задачи на следующий», – сказал Шелтон на пресс-конференции турнира в Цинциннати.