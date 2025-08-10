Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Особенное мгновение». Томми Пол рассказал, как сделал предложение своей девушке

«Особенное мгновение». Томми Пол рассказал, как сделал предложение своей девушке
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол рассказал, как он сделал предложение своей девушке, отметив, что ради этого ему пришлось снять с ноги специальный фиксирующий ортопедический ботинок, который он носил из-за повреждения ноги после Уимблдона-2025.

«Её семья каждый год отдыхает на Нантакете (остров в штате Массачусетс, США. – Прим. «Чемпионата»), и я собирался сделать предложение на пляже, но буквально за три дня до поездки посмотрел погоду и подумал: «Дождь каждый день, это будет не очень хорошо». В итоге я снял маленький коттедж на Нантакете на одну ночь и попросил её друзей сказать ей, что мы идём на вечеринку перед мероприятием. Все были в курсе, и, когда мы приехали, всё уже было готово. Я произнёс заготовленную речь, опустился на колено. Это было очень особенное мгновение.

После Уимблдона мне пришлось носить ортопедический ботинок две недели, что, конечно, было неидеально. Но я снял его, когда сделал предложение, когда опустился на одно колено. И как-то вышло так, что Лоренц (невеста Пола. – Прим. «Чемпионата») даже не догадалась, что это случится, когда я его снял», – сказал Пол в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
Фото
«Навсегда». Томми Пол сделал предложение своей девушке Пейдж Лоренц
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android