«Особенное мгновение». Томми Пол рассказал, как сделал предложение своей девушке

16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол рассказал, как он сделал предложение своей девушке, отметив, что ради этого ему пришлось снять с ноги специальный фиксирующий ортопедический ботинок, который он носил из-за повреждения ноги после Уимблдона-2025.

«Её семья каждый год отдыхает на Нантакете (остров в штате Массачусетс, США. – Прим. «Чемпионата»), и я собирался сделать предложение на пляже, но буквально за три дня до поездки посмотрел погоду и подумал: «Дождь каждый день, это будет не очень хорошо». В итоге я снял маленький коттедж на Нантакете на одну ночь и попросил её друзей сказать ей, что мы идём на вечеринку перед мероприятием. Все были в курсе, и, когда мы приехали, всё уже было готово. Я произнёс заготовленную речь, опустился на колено. Это было очень особенное мгновение.

После Уимблдона мне пришлось носить ортопедический ботинок две недели, что, конечно, было неидеально. Но я снял его, когда сделал предложение, когда опустился на одно колено. И как-то вышло так, что Лоренц (невеста Пола. – Прим. «Чемпионата») даже не догадалась, что это случится, когда я его снял», – сказал Пол в студии Tennis Channel.