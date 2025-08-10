«Нереально за один год такой сделать безумный апгрейд». Рублёв — об условиях в Цинциннати

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об условиях на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

— Как тебе новые корты здесь, чем отличаются, помимо цвета?

— Да, пока не понял, на самом деле, насчёт кортов, потому что, опять же, первая тренировка, особо ничего не чувствовал, ничего не понимал, поэтому посмотрим сейчас, когда изо дня в день буду всё лучше и лучше себя чувствовать, и тогда смогу что сказать по поводу кортов. А так в целом всё поменялось, сделали полный апгрейд всего. Вообще нереально за один год такой сделать безумный апгрейд. Поэтому очень здорово, молодцы. Они реально показали уровень, как турниры могут улучшаться и улучшаться, если захотят.

Но всё равно для меня Цинциннати был всегда и так с хорошими условиями, скажем так. Возможно, какие-то вопросы по кортам были, но в целом условия для игроков здесь были не самые плохие по сравнению с турнирами, которые у нас есть. Они сделали такую колоссальную работу, показали, как ещё можно всё улучшить, чтобы вообще не было вопросов условных.

— Тянет на «Шлем»?

— По условиям, конечно. Там уже именно по самой атмосфере, месту и так далее. Всё-таки это там не Нью-Йорк, не Лондон, не какие-то основные города, поэтому тяжело сказать так. А по условиям, да, тянет, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале BB Tennis.