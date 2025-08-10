«Нужно как-то правильно найти баланс». Рублёв — о двухнедельных «Мастерсах»

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о формате двухнедельных «Мастерсов». На соревнованиях в Цинциннати (США) во втором круге Рублёв встретится с американцем Лёнером Тьеном.

— Многие игроки жалуются на продление «Мастерсов», а ты что думаешь по этому поводу?

— Опять же, с какой стороны смотреть. Понятное дело, со стороны игроков согласен, что тяжело, потому что продлевают недели, ты должен больше находиться на этих турнирах, больше играть, меньше находишься дома, меньше времени на отдых, тренировки. Постоянно играешь, а условия всё те же, то есть тебя по сути обязуют играть больше на тех же условиях, что и было раньше, конечно, кому из игроков это понравится. С другой стороны, есть свои плюсы, поэтому здесь нужно как-то правильно найти баланс. Думаю в основном для игроков даже больше не нравится сама суть того, что сезон долгий. Даже если были бы эти «Мастерсы» две недели, но была бы возможность недели три-четыре отдохнуть и потом также недели три-четыре запасом подготовиться, тогда, мне кажется, игроки такой бы компромисс приняли лучше, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале BB Tennis.