«Крайне медленное покрытие». Зверев высказался о кортах в Цинциннати

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказал мнение о состоянии кортов на «Мастерсе» в американском Цинциннати, отметив, что в 2025 году они стали медленнее.

«Я всегда считал, что американская серия турниров проходит на довольно быстрых покрытиях, особенно Цинциннати всегда был быстрым. Сейчас же это крайне медленное покрытие. Не уверен, в чём идея такого решения, ведь в Нью-Йорке мы снова будем играть, скорее всего, на более быстром корте. Честно говоря, я не фанат этого, но постараюсь показать здесь всё, на что способен, и продолжу развивать то, что начал в Торонто», – сказал Зверев в интервью Eurosport Germany.

На «Мастерсе» в Цинциннати Александр Зверев начнёт борьбу с матча второго круга. За право выйти в следующую стадию турнира он поборется с американцем Нишешем Басаваредди.