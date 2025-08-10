Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Крайне медленное покрытие». Зверев высказался о кортах в Цинциннати

«Крайне медленное покрытие». Зверев высказался о кортах в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказал мнение о состоянии кортов на «Мастерсе» в американском Цинциннати, отметив, что в 2025 году они стали медленнее.

«Я всегда считал, что американская серия турниров проходит на довольно быстрых покрытиях, особенно Цинциннати всегда был быстрым. Сейчас же это крайне медленное покрытие. Не уверен, в чём идея такого решения, ведь в Нью-Йорке мы снова будем играть, скорее всего, на более быстром корте. Честно говоря, я не фанат этого, но постараюсь показать здесь всё, на что способен, и продолжу развивать то, что начал в Торонто», – сказал Зверев в интервью Eurosport Germany.

На «Мастерсе» в Цинциннати Александр Зверев начнёт борьбу с матча второго круга. За право выйти в следующую стадию турнира он поборется с американцем Нишешем Басаваредди.

Материалы по теме
Александрова — в третьем круге Цинциннати: россиянка победила со скрытой «баранкой»
Александрова — в третьем круге Цинциннати: россиянка победила со скрытой «баранкой»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android