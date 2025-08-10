Фонсека — о встрече с Давидович-Фокиной в Цинциннати: такие матчи позволяют расти
49-я ракетка мира бразилец Жоао Фонсека поделился ощущениями после выхода в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Фонсека прошёл в следующую стадию турнира после отказа испанца Алехандро Давидович-Фокины от продолжения борьбы в матче второго круга из-за травмы (6:7 (4:7), 5:4, отказ).
Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:55 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|4
|
|5
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Хочу пожелать всего наилучшего Алехандро — я знаю его уже какое-то время, и он хороший парень. Я играл не лучшим образом, но хотел продолжать бороться и искать решения. Именно такие матчи позволяют расти больше всего, и я уверен, что нахожусь на правильном пути, чтобы стать ещё более конкурентоспособным», – приводит слова Фонсеки Tennis World USA.
В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Жоао Фонсека сыграет с французским теннисистом Теренсом Атманом.
