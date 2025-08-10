Фонсека — о встрече с Давидович-Фокиной в Цинциннати: такие матчи позволяют расти

49-я ракетка мира бразилец Жоао Фонсека поделился ощущениями после выхода в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Фонсека прошёл в следующую стадию турнира после отказа испанца Алехандро Давидович-Фокины от продолжения борьбы в матче второго круга из-за травмы (6:7 (4:7), 5:4, отказ).

«Хочу пожелать всего наилучшего Алехандро — я знаю его уже какое-то время, и он хороший парень. Я играл не лучшим образом, но хотел продолжать бороться и искать решения. Именно такие матчи позволяют расти больше всего, и я уверен, что нахожусь на правильном пути, чтобы стать ещё более конкурентоспособным», – приводит слова Фонсеки Tennis World USA.

В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Жоао Фонсека сыграет с французским теннисистом Теренсом Атманом.