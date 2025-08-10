Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фонсека — о встрече с Давидович-Фокиной в Цинциннати: такие матчи позволяют расти

Фонсека — о встрече с Давидович-Фокиной в Цинциннати: такие матчи позволяют расти
Аудио-версия:
Комментарии

49-я ракетка мира бразилец Жоао Фонсека поделился ощущениями после выхода в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Фонсека прошёл в следующую стадию турнира после отказа испанца Алехандро Давидович-Фокины от продолжения борьбы в матче второго круга из-за травмы (6:7 (4:7), 5:4, отказ).

Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:55 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
7 7 		4
6 4 		5
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Хочу пожелать всего наилучшего Алехандро — я знаю его уже какое-то время, и он хороший парень. Я играл не лучшим образом, но хотел продолжать бороться и искать решения. Именно такие матчи позволяют расти больше всего, и я уверен, что нахожусь на правильном пути, чтобы стать ещё более конкурентоспособным», – приводит слова Фонсеки Tennis World USA.

В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Жоао Фонсека сыграет с французским теннисистом Теренсом Атманом.

Материалы по теме
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android