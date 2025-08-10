Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер выступит на «Мастерсе» в Шанхае в выставочном парном матче со звёздами

Роджер Федерер выступит на «Мастерсе» в Шанхае в выставочном парном матче со звёздами
Аудио-версия:
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит на «Мастерсе» в Шанхае. Он сыграет в парном матче с китайскими знаменитостями: актёром и режиссёром Донни Йеном, актёром У Лэем и бывшей профессиональной теннисисткой Чжэн Цзе. Матч знаменитостей Roger and Friends Celebrity Doubles запланирован на 10 октября.

«Очень рад вернуться в Цичжун Стадион в Шанхае на турнир Rolex Shanghai Masters. Шанхай всегда был для меня особенным местом с замечательными болельщиками, незабываемыми воспоминаниями и настоящей любовью к теннису. С нетерпением жду встречи с вами там 10 октября», — приводит слова Федерера пресс-служба турнира.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с Рафаэлем Надалем.

Материалы по теме
«Это мог бы быть Федерер». Медведев — о своих самых неудобных соперниках
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android