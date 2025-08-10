Райлли Опелка обыграл Алекса де Минора и вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл восьмой номер мирового рейтинга австралийца Алекса де Минора со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Райлли Опелка
Р. Опелка
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Опелка 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету де Минора два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Райлли Опелка встретится с представителем Аргентины Франсиско Комесаньей.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
21:00
-
20:24
-
20:16
-
20:15
-
20:07
-
19:51
-
19:18
-
19:03
-
18:58
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:34
-
16:42
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:03
-
15:32
-
15:11
-
15:00
-
14:27
-
14:10
-
13:43
-
13:01
-
12:45
-
12:33
-
12:25
-
12:15