Райлли Опелка обыграл Алекса де Минора и вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл восьмой номер мирового рейтинга австралийца Алекса де Минора со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Опелка 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету де Минора два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Райлли Опелка встретится с представителем Аргентины Франсиско Комесаньей.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.