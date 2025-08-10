Скидки
Матч-центр:
Теннис Новости

Райлли Опелка — Алекс де Минор, результат матча 10 августа, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Цинциннати

Райлли Опелка обыграл Алекса де Минора и вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он обыграл восьмой номер мирового рейтинга австралийца Алекса де Минора со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Опелка 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету де Минора два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Райлли Опелка встретится с представителем Аргентины Франсиско Комесаньей.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
