Вероника Кудерметова вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати
36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв в матче второго круга швейцарку Белинду Бенчич (19-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:0).
Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 0
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Теннисистки провели на корте 2 часа. За время матча Вероника Кудерметова сделала шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также реализовала четыре брейк пойнта из пяти. Белинда Бенчич сделала за матч один эйс, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге турнира в Цинциннати Вероника Кудерметова сыграет с победительницей встречи между датчанкой Кларой Таусон и австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.
