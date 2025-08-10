Вероника Кудерметова вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв в матче второго круга швейцарку Белинду Бенчич (19-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Теннисистки провели на корте 2 часа. За время матча Вероника Кудерметова сделала шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также реализовала четыре брейк пойнта из пяти. Белинда Бенчич сделала за матч один эйс, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге турнира в Цинциннати Вероника Кудерметова сыграет с победительницей встречи между датчанкой Кларой Таусон и австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.