Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира в Цинциннати
21-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв в матче второго круга болгарку Викторию Томову (46-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 6:2.
Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|2
Виктория Томова
В. Томова
Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Ястремская сделала пять подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также реализовала 5 из 11 брейк пойнтов. Томова выполнила за матч семь эйсов, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 4 из 14 брейк-пойнтов.
В третьем круге турнира в Цинциннати Даяна Ястремская сыграет с победительницей встречи между американкой Кори Гауфф и китайской теннисисткой Ван Синьюй.
