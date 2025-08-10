Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира в Цинциннати

21-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв в матче второго круга болгарку Викторию Томову (46-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Ястремская сделала пять подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также реализовала 5 из 11 брейк пойнтов. Томова выполнила за матч семь эйсов, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 4 из 14 брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Цинциннати Даяна Ястремская сыграет с победительницей встречи между американкой Кори Гауфф и китайской теннисисткой Ван Синьюй.