Жасмин Паолини обыграла Марию Саккари во втором круге «тысячника» в Цинциннати
Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг «тысячника» в американском Цинциннати, обыграв в стартовом матче турнира гречанку Марию Саккари (65-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).
Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Мария Саккари
М. Саккари
Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. За время матча Жасмин Паолини сделала пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. Мария Саккари сделала за матч восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Жасмин Паолини сыграет с американской теннисисткой Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга).
