Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини – Мария Саккари, результат матча 10 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Жасмин Паолини обыграла Марию Саккари во втором круге «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг «тысячника» в американском Цинциннати, обыграв в стартовом матче турнира гречанку Марию Саккари (65-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 2 		6 5
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. За время матча Жасмин Паолини сделала пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. Мария Саккари сделала за матч восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать два брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Жасмин Паолини сыграет с американской теннисисткой Эшлин Крюгер (35-й номер рейтинга).

