Кафельников: играть до 40 лет — это не всегда хорошо. Всему своё время. Нужно уйти вовремя

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёх — в парном, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, сейчас работающий вице-президентом Федерации тенниса России, высказался о возможных выступлениях теннисистов до 40 лет.

«Смотря как играть, какие задачи ты сам ставишь. Играть на каком уровне? Играть на уровне первой пятёрки — ну это единицам под силу. Но видя сейчас, как играет Медведев, если брать его пример — он не готов, наверное, как человек, который находился на первой позиции, выиграл турнир «Большого шлема», заработал огромное количество денег, не готов болтаться на уровне даже двадцатки. И кто знает, каким будет следующий год. Я просто смысла не вижу играть здесь до 40 лет, и реально свой имидж, который у него был, заработанный трудом, своими результатами, но как-то его, извините, спускать в одно место.

Поэтому я и говорю, что играть до 40 — это не всегда хорошо. Понимаете? Всему своё время. Нужно уйти вовремя, когда твоё время пришло, когда ты сам понимаешь. Но я ещё раз говорю, что у каждого есть своя индивидуальность и своё видение на это всё», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

Полная версия интервью с Евгением Кафельниковым выйдет завтра, 11 августа.